Prefeitura de SBC diz que são 14 os feridos em explosão A Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, atualizou para 14 o número de pessoas que se feriram na explosão em uma academia no bairro Pauliceia, no sábado, 17. Até domingo, a contagem oficial era de nove feridos. Segundo a prefeitura, um homem foi inicialmente atendido no local pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e depois foi sozinho a um hospital particular. Outras três pessoas que tiveram ferimentos decidiram ir por conta própria a hospitais de sua preferência.