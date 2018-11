Prefeitura de SP abre inscrições para vagas de táxi

O cadastramento deve ser feito pelo site da Prefeitura no endereço http://www3.prefeitura.sp.gov.br/smt/sorteioponto/Inspecao.jsp até 15 de janeiro. Os sorteios estão previstos para ocorrer entre 19 de janeiro e 23 de fevereiro. As regras do sorteio estão na página da Secretaria de Transportes da Prefeitura. A lista com o nome dos sorteados será divulgada no Diário Oficial em 3 de março e os motoristas contemplados terão até o dia 6 de abril para apresentar a documentação no Departamento de Transportes Públicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.