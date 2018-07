Prefeitura de SP abre três faixas exclusivas para ônibus A Prefeitura de São Paulo lança hoje mais um pacote de corredores exclusivos para ônibus, seguindo a promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad (PT) de dar prioridade ao transporte coletivo. São 23 km de vias exclusivas à direita. Na zona sul, as avenidas incluídas são a Nossa Senhora do Sabará, na região de Interlagos, e o corredor Domingos de Morais-Jabaquara. Na zona leste, as faixa exclusivas estão no corredor das Estradas do Imperador e de Mogi das Cruzes, além da Rua Embira.