Prefeitura de SP adia inspeção veicular para segunda A Prefeitura de São Paulo adiou para segunda-feira o início da inspeção veicular obrigatória em carros a diesel, medida que visa a diminuir a emissão de poluentes na capital paulista. As inspeções deveriam começar hoje, mas foram adiadas para a realização de adequações no sistema de agendamento do serviço, informa a assessoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Segundo a assessoria, o sistema de agendamento precisou ser modificado porque permitia que o serviço fosse marcado somente após o pagamento de uma taxa de R$ 52,73. Na quarta-feira, porém, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) anunciou que o pagamento da taxa não seria mais necessário. Por isso foi necessária a readequação. Os agendamentos podem ser feitos gratuitamente a partir de segunda-feira pelo site www.controlar.com.br.