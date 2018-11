Prefeitura de SP administra feira dominada por pirataria A tradicional Feira da Madrugada, realizada no Pátio do Pari, na região do Brás, centro de São Paulo, continua dominada pela pirataria - mesmo sob administração provisória da Prefeitura. O local, com cerca de 4,5 mil barracas, vende óculos, bolsas e tênis falsificados de marcas como Adidas, Nike e Louis Vuitton. Nesta semana deve ter início no local uma Operação Delegada, convênio entre a Polícia Militar (PM) e a própria Prefeitura para inibir a ação dos piratas.