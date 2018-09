Prefeitura de SP anuncia novo secretário de Serviços A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje o nome do novo secretário municipal de Serviços. Dráusio Barreto, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e membro do Conselho Superior do Ministério Público Estadual, vai substituir Alexandre Moraes, que pediu afastamento do cargo no último dia 8. Barreto já foi presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e deputado estadual.