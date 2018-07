Prefeitura de SP anuncia recapeamento de uma rua em cada região da cidade

O prazo para o início das obras nas outras 120 ruas, entretanto, não foi divulgado. Questionada pela reportagem sobre o cronograma, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras disse que os trabalhos serão feitos no "mais curto prazo possível".

Numa das ruas, a Dardo Rocha, na Freguesia do Ó, zona norte, os moradores comemoraram o início das obras. A rua jamais havia sido recapeada - ela foi asfaltada há mais de 25 anos. Moradora da via há 30 anos, a contadora Denise Ferreira, de 38 anos, disse que as obras começaram às 9 horas. "Nunca tinha visto nada parecido."

As outras vias recapeadas, segundo a Prefeitura, são a Avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, zona leste; a Rua Loefgreen, na Vila Mariana, zona sul; e a Rua Santo Américo, no Butantã, zona oeste.