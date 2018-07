Prefeitura de SP busca empresas para cuidar de parques O governo do prefeito Gilberto Kassab (DEM) está buscando empresas para tomar conta dos parques da cidade. Os primeiros candidatos são Trianon, na região central, e Ermelino Matarazzo, na zona leste. Os dois funcionarão como pilotos da estratégia de convocar a iniciativa privada para assumir responsabilidade por manter e executar melhorias nesse tipo de equipamento público. Assinado o termo de cooperação, o interessado substitui a Prefeitura nos ?serviços técnicos de manejo e conservação e/ou execução e manutenção de melhorias? no parque escolhido, conforme portaria publicada ontem no Diário Oficial do Município. Segundo a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, não obrigatoriamente o contrato precisa abranger todo o parque. A área disponibilizada do Trianon é de 56 mil m². A do Ermelino Matarazzo é de 5.023 m² - segundo dados da Prefeitura, esse último tem área total de aproximadamente 16 mil m². O prazo do acordo é de até três anos. A extensão depende da apresentação de nova proposta que vença as que eventualmente também forem oferecidas. Melhorias efetuadas são transferidas para o patrimônio público. A contrapartida é a exploração de publicidade no local, semelhante ao que já ocorre com praças e canteiros de vias. O decreto que dita as regras dos termos de cooperação permite a colocação de ?mensagens indicativas de cooperação? por parte do cooperante. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.