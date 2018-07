Prefeitura de SP contabiliza R$ 260 mil de prejuízo São Paulo, 22/6/2013 - A prefeitura de São Paulo informou que as depredações em bens públicos durante os protestos da última terça-feira (18), organizados pelo Movimento Passe Livre, deverão custar mais de R$ 260 mil aos cofres públicos da cidade. Só a recuperação do Edifício Matarazzo, sede da prefeitura, ficará em R$ 250 mil, valor que não inclui o custo de restauro da obra de arte "A Guanabara", do artista João Batista Ferri, em frente ao prédio, também danificada.