Prefeitura de SP decide manter verba para coleta de lixo A Prefeitura de São Paulo informou na tarde de hoje que chegou a um acordo com as empresas prestadoras de serviços de varrição da cidade. De acordo com nota divulgada pela Prefeitura, os repasses mensais de, em média, R$ 27,5 milhões para o serviço serão mantidos, conforme estava previsto no orçamento deste ano. O contingenciamento anunciado em agosto previa que esse valor seria fixado em R$ 24,5 milhões mensais.