Prefeitura de SP estuda PPP em monotrilho até Pirituba

"A Secretaria dos Transportes já contratou projeto executivo de construção desse trecho. Eventualmente, ele pode ser estendido até Pirituba." Segundo Cintra, caso saia do papel, a ideia pode se transformar na primeira PPP do governo municipal na área de transportes.

Em portaria ontem no Diário Oficial da Cidade, a Prefeitura cria comissão, composta por quatro técnicos da pasta de Cintra e dois da Secretaria dos Transportes, para escolher estudos de "agentes empreendedores", que podem ser usados como base ao projeto executivo. A comissão terá 30 dias para se manifestar. Em três meses, devem ser definidos custos e prazos.

Estacionamentos

Cintra também diz que a gestão Gilberto Kassab pretende lançar até agosto quatro editais para construir garagens públicas. A exploração será feita pelo setor privado. Elas ficarão no Mercado Municipal (quase 500 vagas), na Praça Roosevelt (650), na Praça Fernando Costa (300)- todas na região central - e na Rua Capri (450), em Pinheiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.