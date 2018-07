Prefeitura de SP estuda reembolso de inspeção veicular

A menos de 15 dias do início da inspeção veicular obrigatória, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente ainda não concluiu o sistema pelo qual será feito o reembolso aos donos dos veículos aprovados. Todos os modelos fabricados entre 2003 e 2008 terão de passar pela análise, que começa no dia 2 de fevereiro com os veículos de placa final 1. Para agendar o serviço é necessário o pagamento de uma tarifa de R$ 52,73, valor que será devolvido após a aprovação. Veja também: Resultado: A inspeção veicular é eficaz no combate à poluição? Motorista usa artifício para passar na inspeção veicular Tire suas dúvidas sobre a inspeção veicular obrigatória A secretaria afirma que está desenvolvendo um site para os proprietários fazerem um cadastro para o reembolso. As pessoas terão de fornecer dados pessoais, veiculares e bancários. O pagamento será feito por meio de crédito na conta corrente fornecida no momento do cadastro. Para quem não tiver conta em banco, o reembolso vai ser feito por meio de ordem de pagamento, mas a Prefeitura ainda não selecionou o banco para a operação. Mesmo com todos os problemas enfrentados pelos usuários para agendar a inspeção pela internet, a previsão é de que o site fique pronto às vésperas do início das análises, sem um período prévio de testes. O agendamento começou no dia 5, e os usuários enfrentaram diversas dificuldades para acessar o serviço.