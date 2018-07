Prefeitura de SP fecha 4 lanchonetes por jogo do bicho Quatro estabelecimentos comerciais foram fechados hoje na zona sul de São Paulo por exploração do jogo do bicho. Segundo a Subprefeitura da Vila Mariana, em operação conjunta com as polícias Civil e Militar, os bares, lanchonetes e restaurantes simulavam uma lotérica tradicional, contudo não contavam com licença da Prefeitura da capital paulista. Os bares receberam multas de R$ 25 mil cada um e os demais, de acordo com a metragem dos imóveis. Os apontadores foram encaminhados para o 16º Distrito Policial, da Vila Clementino. A subprefeitura diz já ter lacrado em parceria com a polícia mais de 35 chalés e bares que exploravam o jogo do bicho na região.