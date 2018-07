Prefeitura de SP fecha estabelecimentos devido a lixo

Os locais estavam enquadrados na Lei dos Grandes Geradores por produzirem mais de 200 litros diários de lixo. Em virtude disso os estabelecimentos deveriam contratar uma coleta particular, não colocar o lixo para recolhimento na rua e manter cadastro atualizado no Limpurb, o que não foi feito, segundo constatou a fiscalização.

Na região da Subprefeitura da Sé, uma confecção, localizada à rua Professor Cesare Lombroso, no bairro do Bom Retiro, recebeu nove multas desde 2008 e, na reincidência da falta de cadastro no Limpurb, teve suas atividades suspensas. Já na região do Butantã, um supermercado, localizado na avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, multado três vezes desde 2008, também teve seu funcionamento suspenso por cinco dias. Na Subprefeitura da Vila Mariana, uma padaria, na Rua Pedro de Toledo, 2237, foi lacrada também por cinco dias. O estabelecimento recebeu três multas desde 2009.

Se na próxima visita da fiscalização for constatado a falta de regularização do Grande Gerador, a empresa que estiver em situação irregular receberá nova punição, com multa e suspensão de suas atividades desta vez por 15 dias. Caso o estabelecimento insista na irregularidade, a suspensão será definitiva.

Nos últimos dias, a Prefeitura suspendeu por cinco dias a licença de funcionamento de outros três grandes geradores em situação irregular, nas subprefeituras do Ipiranga, de Itaquera e Santo Amaro.