Prefeitura de SP fecha shopping de pirataria no centro

Foram vistoriadas, segundo a prefeitura, 355 lojas e 26 apresentaram nota fiscal provando que estão sendo analisadas pela Secretaria da Fazenda Estadual. Entre os produtos apreendidos pela polícia contam tênis, roupas, bolsas, celulares e relógios. A assessoria de imprensa da prefeitura afirma que nenhuma das lojas apresentou licença de funcionamento e a Subprefeitura da Mooca é a responsável pelas autuações, que já causaram a interdição de 100 lojas.

Cinco estabelecimentos alimentícios, que também funcionavam no Shopping 25 Brás, foram interditados pela Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa). Durante a ação, que contou com apoio das polícias Federal e Civil, 139 pessoas foram identificadas como estrangeiras e três acabaram conduzidas por agentes federais por não estarem com a documentação regularizada.

O shopping, depois de apresentar problemas com comércio ilegal, com os proprietários das lojas e irregularidades na segurança da construção, foi interditado pelo Departamento de Controle Urbano (Contru).

"Após constatarmos as diversas irregularidades no estabelecimento, o Gabinete de Segurança pediu à Subprefeitura da Mooca a cassação do alvará de funcionamento do shopping, propondo que só reabra após regularizar-se e assumir compromisso formal de não mais permitir comércio ilegal", afirmou o coordenador do Gabinete de Segurança e secretário municipal de Segurança, Edson Ortega.

A prefeitura informa que, mesmo com o término desta primeira fase das apreensões, agentes da Subprefeitura da Mooca continuarão no local vistoriando as documentações das lojas.

Balanço

Foram apreendidos na cidade de São Paulo, entre dezembro de 2010 e maio deste ano, por exemplo, mais de 60 milhões de produtos ilegais, sendo 40 milhões em estabelecimentos comerciais, resultado de 36 operações integradas com organismos federais, estaduais e municipais. Mais de 600 estrangeiros foram detidos por estarem sem documentação regular e 150 foram notificados pela Polícia Federal a deixar o País. Em operações conjuntas das subprefeituras, Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Operação Delegada, foram apreendidos nas ruas mais 20 milhões de produtos ilegais.