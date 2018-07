Prefeitura de SP inaugura novo trecho da ciclofaixa

No total, a ciclofaixa na região de Guarapiranga contará com 41,2 km de extensão, sendo 11,20 km constituídos dos novos trechos e 30 km da já existente ciclovia do Rio Pinheiros. Assim como os demais, o trajeto estará liberado para uso aos domingos e feriados nacionais, das 7 horas às 16 horas.

A nova ciclofaixa da Guarapiranga vai interligar duas ciclovias e possibilitará que os ciclistas que utilizam a ciclofaixa de lazer entre parques das zonas Oeste/Sul acessem a região da represa. A população residente também poderá ir pedalando até o parque do Ibirapuera, avenida Paulista e Centro de São Paulo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é responsável pela segurança nas ciclofaixas de lazer. Patrocinadas pela Bradesco Seguros, elas completaram três anos em agosto último. Em média, 150 mil usuários utilizam as ciclofaixas por dia de funcionamento. Com a extensão do trecho na Guarapiranga, serão 119,7 km no total. A infraestrutura cicloviária paulistana, que conta com 230,2 km de extensão, passará ter 241,4 km, sendo 119,7 km apenas de ciclofaixas operacionais de lazer. (Equipe AE)