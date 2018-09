Prefeitura de SP intensifica fiscalização de calçadas

Por lei, a responsabilidade pela construção, conservação e reforma das calçadas é do proprietário do imóvel. Aqueles que são notificados têm 30 dias para realizar a reforma. Cabe às subprefeituras a fiscalização da manutenção. A multa varia entre R$ 96,33 e R$ 192,66 por metro linear de passeio danificado. Só no ano passado a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras aplicou 4.890 multas. O número, segundo a Prefeitura, é quase o dobro do ano anterior - que foi de 2.724. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.