Prefeitura de SP interdita quadra da Rosas de Ouro A Prefeitura de São Paulo interditou a quadra da escola de samba Rosas de Ouro na tarde desta terça-feira, a três dias do início dos desfiles de carnaval. A agremiação integra a lista divulgada pelo Corpo de Bombeiros na última sexta-feira (01), com 26 estabelecimentos que estariam irregulares na capital paulista. A quadra da escola, que recebia ensaios três vezes por semana, fica no bairro do Limão, na zona norte.