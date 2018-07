Prefeitura de SP irá trocar piso do mezanino do Mercadão

"Chegamos à conclusão de que esse piso não é o adequado. Tanto é que ele está com problemas de manutenção. Mas vamos encontrar uma maneira de substituí-lo por algo também que seja bastante marcante, que possa expressar as características do Mercado", afirmou o prefeito.

Segundo Kassab, será realizado um concurso para escolher o projeto que melhor se adapte ao complexo. "Convidaremos as principais escolas de Arquitetura da cidade para apresentar propostas. Uma pequena licitação será feita pela Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras e rapidamente a gente poderá fazer a substituição", disse.

O projeto vencedor do concurso deve ser apresentado até o fim deste semestre. "As faculdades deverão propor algum tipo de piso similar ao existente. Uma comissão será montada a partir da semana que vem e julgará essas propostas no sentido de executarmos o projeto vencedor. Com certeza teremos o resultado até o meio do ano", contou Ronaldo Camargo, secretário de Coordenação das Subprefeituras.

Ele apontou os principais problemas encontrados no piso superior do Mercadão. "O mezanino tem uma estrutura metálica e tem um vão que apoia as placas. Essas placas são de vidro, e algumas delas têm trincado em função da dilatação. Estamos com 35 placas com esse tipo de problema. A intenção inicial é repor cinco placas mais problemáticas, além da criação desse concurso público".