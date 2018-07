Prefeitura de SP lacra 13 imóveis na cracolândia A Subprefeitura Sé iniciou hoje o emparedamento de 13 imóveis interditados no distrito de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Os estabelecimentos, localizados nas alamedas Barão de Piracicaba e Dino Bueno, Rua Helvetia, Avenida Rio Branco e Largo Coração de Jesus, abrigavam comércios, bares, hotéis e pensões irregulares. A ação foi realizada por 250 homens, divididos em 20 equipes, compostas por agentes, engenheiros e agentes de apoio, que contaram com o auxílio de 40 caminhões. As fiscalizações deverão continuar ao longo da semana.