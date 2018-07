Prefeitura de SP lança assistência médica escolar

A Prefeitura de São Paulo assina nesta segunda-feira, 10, a parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação para a criação de um programa que vai oferecer assistência médica aos alunos da rede municipal. Batizado de ''Aprendendo com Saúde'', o projeto consiste em visitas semanais de médicos, enfermeiros e auxiliares nas unidades escolares para detectar problemas que possam atrapalhar no processo de aprendizado. No primeiro semestre foi desenvolvido um projeto piloto do ''Aprendendo com Saúde'' em oito escolas da zona leste da capital paulista. Foi identificado que o principal problema de saúde dos estudantes eram obesidade, desnutrição e alterações na fala e audição. Com o programa, a Prefeitura acredita que vai melhorar o bem-estar dos alunos e, por conseqüência, a freqüência escolar. Serão 15 equipes de saúde, compostas por dez profissionais - cinco pediatras, três auxiliares de enfermagem e dois auxiliares administrativos - que farão o atendimento das crianças e adolescentes na própria escola. Em quem for identificada a necessidade de atendimento com especialista, a consulta será agendada, no mesmo dia, por meio de uma central de regulação de vagas, constituída pela Secretaria de Saúde. As estimativas da Prefeitura são de que 800 mil alunos sejam atendidos pelo novo programa, após as visitas em todas as 1.304 escolas da rede municipal. Já estão previstos 140 mil atendimentos até o final desse ano. Toda a criança ou jovem que passar pela avaliação clínica recebe um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O ''Aprendendo com Saúde'' será lançado oficialmente nesta segunda na Escola Municipal Infantil (EMEI) Professora Zilda Franceschi, que fica na Vila Madalena, zona oeste.