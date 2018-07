Prefeitura de SP pode criar empresa pública de ônibus

De acordo com Haddad, a Prefeitura já entrou em contato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estudar a viabilidade técnica do projeto. O valor da iniciativa ainda está sendo avaliado.

O prefeito afirmou que a ideia é que a empresa tenha uma frota "enxuta". Ele disse que, com uma empresa gerindo um dos setores, a estatal poderia assumir outras regiões em caso de má gestão ou paralisação de uma das concessionárias.