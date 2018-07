A justificativa da medida é esvaziar os superlotados pátios para onde esse veículos são levados após apreensão.

Pelo texto, os veículos poderão ser leiloados como sucata mas, quando for o caso, também serão vendidos com documentação. Vai caber a uma comissão da Secretaria Municipal de Transportes organizar os leilões, usando leiloeiros oficiais da Junta Comercial do Estado de São Paulo.