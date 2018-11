Prefeitura de SP põe à venda R$ 480 mi em imóveis

O levantamento dos locais a serem vendidos foi feito pela Secretaria de Planejamento e inclui terrenos em bairros nobres e galpões de zonas industriais. Constam também imóveis já anunciados, como a Subprefeitura de Pinheiros e o quarteirão de 20 mil metros quadrados no Itaim-Bibi - que está sob análise de tombamento no Conselho de Defesa do Patrimônio do Estado (Condephaat).

Do total, dez já possuem autorização para serem vendidos desde 2003 e Kassab planeja enviar nos próximos dias dez projetos de lei à Câmara pedindo autorização para alienar os outros. O pagamento não será feito em dinheiro, mas em creches construídas nas regiões mais carentes. O prefeito acredita que, assim, conseguirá driblar a burocracia da máquina pública e entregar as creches mais rapidamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.