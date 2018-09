Prefeitura de SP põe na internet mapa das áreas de risco

De acordo com o estudo feito pelo IPT, São Paulo tem 407 áreas de risco em 26 das 31 subprefeituras. Justamente a subprefeitura com o maior número de áreas de risco da capital, a do M?Boi Mirim, apresentava ontem à noite erro técnico na busca específica - o que impedia a identificação do local e o detalhamento do perigo. No entanto, era possível localizar a única área de risco em Santana/Tucuruvi - na Avenida Antônio Maria de Laet, com risco de solapamento.

Procurada ontem, a Assessoria de Imprensa das Subprefeituras informou que o mapeamento foi colocado no ar "no dia 21" - sem alarde público. No entanto, o serviço estaria pesado e com algumas falhas. O endereço do site é http://www3.prefeitura.sp.gov.br/saffor_bueiros/FormsPublic/serv2AreasRisco.aspx. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.