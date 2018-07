Prefeitura de SP põe na web lista de camelô autorizado

Kassab afirmou que ainda estuda se vai recorrer da decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que suspendeu a decisão do presidente do tribunal, Ivan Sartori. Em favor da Prefeitura, Sartori havia derrubado uma liminar de primeira instância que autorizava o trabalho dos camelôs.

O prefeito disse, porém, que continua firme em sua decisão de retirar os ambulantes das ruas da cidade. "Eu entendo e a administração entende que as calçadas devem ser liberadas para os pedestres", disse.

O presidente do Sindicato dos Permissionários, José Ramos, que representa os camelôs legalizados, afirmou ontem que a maioria dos camelôs já voltou para as ruas. "Se depois de todas essas decisões, ele (Kassab) fizer mais alguma coisa (contra a categoria), será muita ruindade", disse Ramos.

Os ambulantes afirmam que não aceitam as propostas feitas por Kassab - como a de transferi-los para feiras livres. "O que ele está oferecendo não vale a pena, não é alternativa. Ele não está vendo a situação dos ambulantes", afirmou Ramos.

O prefeito afirma que a solução definitiva será a construção de três shoppings populares na cidade. As unidades seriam na região central, perto do Pátio do Colégio, outra na zona leste, em São Miguel Paulista, e a última em Santo Amaro, na sul. No entanto, os espaços nem sequer começaram a ser construídos e não há prazo para que isso aconteça. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.