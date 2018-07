Prefeitura de SP protocola no STF ação sobre IPTU A ação com a qual a prefeitura de São Paulo pretende liberar o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na capital paulista foi protocolada nesta quinta-feira, 19, no Supremo Tribunal Federal (STF). Na quinta-feira o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Felix Fischer, manteve decisão do Judiciário de São Paulo que impede o reajuste.