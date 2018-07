Prefeitura de SP publica lista de locais que têm alvará

A pesquisa pode ser feita no site da prefeitura, ao clicar em Consulta de Segurança - Locais de Reunião, na coluna à direita, ou diretamente pelo link http://migre.me/d9K7l.

O levantamento considera "locais de reunião" os recintos fechados com concentração igual ou superior a 250 pessoas. Os dados, de acordo com a prefeitura, serão atualizados semanalmente, às quintas-feiras. A assessoria da prefeitura informou por meio de nota que "erros ou inconsistências" no sistema de pesquisa no portal serão solucionados na medida em que a população testar a ferramenta, que está "em fase experimental".

No final de janeiro, Estado e Prefeitura firmaram uma parceria para fiscalizar casas noturnas e locais de reunião na cidade, contando com agentes vistores municipais e bombeiros. A iniciativa veio depois do incêndio em uma boate em Santa Maria (RS), que deixou pelo menos 238 mortos.