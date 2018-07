Prefeitura de SP quer regularizar lojas da Galeria Pagé A Prefeitura de São Paulo vai assinou um termo de compromisso com os lojistas da Galeria Pagé, no centro da capital, para evitar a venda de produtos falsificados, contrabandeados ou com sonegação fiscal no local. As lojas da galeria voltaram a funcionar hoje, após o término da fiscalização realizada pela administração municipal.