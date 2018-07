Prefeitura de SP reduz taxa da inspeção veicular A Prefeitura de São Paulo reduziu o valor da taxa cobrada no Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos para R$ 41,87, segundo publicação do Diário Oficial do município de sábado. De acordo com a publicação, este valor ainda poderá ter acrescido a correção monetária e pode chegar aos R$ 49,30 anunciados em setembro pelo prefeito Gilberto Kassab. O valor já havia sido reajustado de R$ 56,44 para os R$ 61,98 em janeiro deste ano.