Prefeitura de SP sorteará quase 5 mil vagas para táxi

Serão distribuídas 39 vagas para a Categoria Luxo, nove no Aeroporto de Congonhas e 30 no Parque Anhembi. Das vagas que serão sorteadas, 1.147 estão localizadas na Zona Oeste da cidade, 1.073 na Leste, 915 no Centro, 769 na Sul e 759 na Norte.

As inscrições para participar do sorteio serão realizadas apenas por meio eletrônico, através do site https://www3.prefeitura.sp.gov.br/sorteioponto. O interessado só poderá se inscrever uma única vez para o sorteio de um único ponto. Os motoristas que tenham sido excluídos de algum Ponto, por razões disciplinares a partir de 1 janeiro de 2010, somente poderão se inscrever em ponto diferente daquele do qual foi excluído.

A maioria das vagas em pontos são remanescentes, por exemplo, vaga aberta após a morte de um taxista. São novas apenas as 30 vagas do Parque Anhembi, que foram implantadas após o último sorteio em janeiro/fevereiro de 2011.

Os sorteios terão início no dia 21 de janeiro do ano que vem e seguirão de forma sequencial e ininterrupta, até esgotarem-se todas as vagas, limitando-se a um máximo de 20 concursos. Somente serão considerados os resultados dos concursos da Loteria Federal que ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados. Ao final de cada Concurso será publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo a relação dos contemplados por Ponto.