Prefeitura de SP vai dar bônus para todas as escolas

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo anunciou ontem um novo indicador, denominado Índice de Qualidade da Educação (Indique), que vai servir para conceder bônus aos servidores. O valor ainda não está definido, mas, de acordo com a pasta, deve ser de, no mínimo, R$ 2,4 mil. Todas as escolas vão receber bonificação, independentemente do índice.

Hoje, os professores já recebem um bônus, denominado Prêmio de Desempenho Educacional (PDE). Ele tem o valor máximo de R$ 2,4 mil, que só é atingido plenamente pelos professores que não faltam. Com o novo indicador, para este ano, conforme o Estado adiantou ontem, haverá uma regra de transição: o valor que volta para o Tesouro, por causa das faltas, vai ser redistribuído em forma do bônus.

Já a partir do ano que vem, o PDE será substituído pelo bônus, que vai ser baseado no Indique e nas faltas dos servidores. A prefeitura ainda está estudando os pesos de cada critério. O valor do PDE, de R$ 201,6 milhões, deve ser mantido.

Indicador. O Indique vai levar em conta, basicamente, o desempenho dos alunos de uma mesma escola na Prova São Paulo, avaliação anual da prefeitura, e o nível socioeconômico da unidade, calculado a partir dos questionários da mesma prova, respondidos pelos pais dos estudantes. "Além disso, o indicador valoriza a escola que já tem um bom nível e consegue mantê-lo e também a escola que apresenta um desempenho ruim e está progredindo", afirmou o secretário Alexandre Schneider.

Para a prefeitura, o indicador - que vai de zero a 100 - servirá para nortear as ações pedagógicas para toda a rede, além de apontar caminhos específicos para cada escola.

Segundo o especialista em avaliações Francisco Soares, que liderou a discussão, a novidade do Indique é que ele considera a nota de todos os alunos. "Quem não fez a prova entra no cálculo. Não dá para manipular deixando alunos de fora", disse.

Os Indique baseado na Prova São Paulo de 2010 deve ser divulgado até dezembro.