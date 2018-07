Prefeitura de SP vai mudar sistema de varrição pública A Prefeitura de São Paulo começa hoje fazer a maior mudança no sistema de varrição pública de São Paulo desde a década de 1970. Às 10 horas, os envelopes da concorrência para o novo sistema de limpeza da cidade serão abertos no prédio da Secretaria de Serviços, no centro. As empresas vencedoras serão responsáveis por tarefas tão distintas quanto varrer ruas - inclusive aos domingos -, retirar propaganda irregular, instalar lixeiras e desentupir bueiros.