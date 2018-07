Prefeitura de SP vai recorrer de liminar do Center Norte A Procuradoria Geral do Município (PGM) de São Paulo vai recorrer da decisão judicial que manteve o Shopping Center Norte em funcionamento, informou a prefeitura do município, por meio de nota. A administração de Gilberto Kassab afirmou no texto que "respeita" a liminar da Justiça que manteve o estabelecimento aberto, concedida na última quinta-feira, mas que vai buscar impor medidas para a segurança do local.