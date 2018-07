Prefeitura de SP volta a congelar recursos do orçamento

Até o momento, segundo nota divulgada pelo Executivo, a estimativa de queda em relação ao orçamento aprovado está em 15%, podendo ou não se confirmar. O texto destaca ?que todos os investimentos em andamento continuarão a ser executados? e o congelamento se refere aos recursos que não estão reservados. A partir dessa medida, conforme a nota, cada secretário terá de reavaliar o orçamento de sua pasta.

Desta vez, o congelamento atinge principalmente as despesas financiadas por ?outras fontes? de recursos, como receitas de transferências estaduais ou federais. Segundo a Prefeitura, tanto a União quanto o Estado também registraram queda de arrecadação e, em tese, isso pode afetar os repasses não obrigatórios. As chamadas ?outras fontes? contribuem neste ano com pouco mais de R$ 8 bilhões no orçamento municipal. Com o congelamento, o valor disponível será de R$ 5,2 bilhões - ou seja, o contingenciamento chegou a R$ 3 bilhões (35%).

Em janeiro, o congelamento veio acompanhado da suspensão temporária de licitações para obras viárias pelo menos até o fim do primeiro semestre. Na nota encaminhada ontem, a Prefeitura não esclarece se a medida será mantida ou não. Quando anunciou o primeiro corte, o secretário de Planejamento, Manuelito Magalhães, assegurou que o corte não afetaria a população. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.