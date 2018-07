Prefeitura desrespeita própria regra de segurança para esportes radicais

JORNAL DA TARDE

Sem definir quais esportes podem ser enquadrados como radicais e de aventura, a Prefeitura de São Paulo criou regras para a prática na cidade. Entidades e empresas que desenvolvem esse tipo de atividade estão obrigadas agora a contratar seguro de vida para os praticantes e dispor de atendimento médico emergencial.

Enquanto as empresas podem receber advertência e até pagar multa de R$ 500 pelo não cumprimento da lei, nos equipamentos municipais a regra não existe. No Parque Zilda Natel, inaugurado há um ano em Perdizes, zona oeste, especialmente para a prática do skate, quem presta socorro aos esportistas acidentados é o vigia. Não há instrutor ou enfermeiro.

Além da vigilância do local de 2.386 m² das 7h às 19h, é ele quem verifica se os praticantes estão usando capacete e liga para a emergência em casos de acidente. Na tarde de anteontem, um garoto quebrou o braço em uma das pistas. O vigilante ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foi informado de que o serviço atende só casos graves. O segurança então telefonou para o pai do jovem.

"É uma regulamentação contraditória. A Prefeitura cobra de empresas e não dá o exemplo", diz Tabajara Lafrotta, de 40 anos, skatista há dez. O coordenador de esportes radicais e alternativos da Prefeitura, Thiago Lobo, explica que a regulamentação da lei de 2006 será válida em eventos e competições, mas que normas de segurança já vêm sendo aplicadas. A fiscalização será feita pelas Secretarias de Esportes e Lazer, Coordenação da Subprefeituras e de Habitação.

Segundo Lobo, no Zilda Natel usuários sem capacete podem usar os da Prefeitura. Ontem, a reportagem esteve no parque e constatou que há um mês os capacetes foram levados para higienização. Não há prazo para retorno.