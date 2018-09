Prefeitura determina a retirada de 19 postes no RJ A Prefeitura do Rio de Janeiro quer retirar os postes desnecessários, os que estão em mau estado de conservação e aqueles em duplicidade nas vias da cidade. As notificações começaram a ser feitas hoje. A decisão da retirada dos postes foi tomada a partir de vistorias realizadas pelas equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos nos bairros da Gávea, de Ipanema, da Lagoa, do Flamengo, de Botafogo e do Centro.