Prefeitura deve levar 6 meses para fechar cratera A gestão Fernando Haddad (PT) informou, na segunda-feira (11), que pode demorar até seis meses para fechar a cratera na Avenida República do Líbano, em Moema, na zona sul da capital. O buraco de 40 metros de extensão se formou durante o temporal do fim de semana e já complica o trânsito na região. A via está interditada entre a Rua do Gama e a Alameda Jauaperi, no sentido centro.