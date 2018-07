Prefeitura divulga calendário da inspeção veicular Foi publicado ontem, no Diário Oficial da cidade de São Paulo, o calendário 2012 para a inspeção veicular ambiental em São Paulo. Mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça que determina nova licitação e o rompimento do contrato da Prefeitura com a Controlar, os motoristas devem seguir a agenda.