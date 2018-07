Prefeitura do Rio aumentará tarifa de ônibus em junho A tarifa de ônibus urbano no Rio de Janeiro será reajustada em junho, após quase um semestre congelado. Esse pode ser um novo fator de pressão para a inflação. A previsão era que a tarifa passasse de R$ 2,75 para R$ 2,90 em janeiro. Mas, após negociação com o governo, as empresas de ônibus urbano aceitaram manter o preço por mais alguns meses.