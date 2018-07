Prefeitura do Rio começa a multar quem jogar lixo na rua Entrou em vigor na manhã desta terça-feira, 20, o programa Lixo Zero da Prefeitura do Rio, que prevê a aplicação de multas a quem for flagrado jogando lixo nas ruas da cidade. As sanções variam de R$ 157 a R$ 3 mil, dependendo do tamanho ou da quantidade do lixo descartado irregularmente. O programa terá início apenas no Centro, por reunir moradores de diversas áreas da cidade. Em setembro, o Lixo Zero será levado à zona sul.