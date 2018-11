Prefeitura do Rio dá início a obras de emergência A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva) do Rio de Janeiro inicia nesta semana a operação de emergência na capital fluminense para restaurar os estragos provocados pelas chuvas. De acordo com a prefeitura, a recuperação das ruas com calçamento em paralelepípedos, principalmente em ladeiras e regiões montanhosas, a exemplo dos bairros do Cosme Velho, Humaitá, Santa Teresa e Catumbi, será a prioridade do órgão.