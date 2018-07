Prefeitura do Rio dará suporte a protestos, diz Paes O prefeito Eduardo Paes fez no final da manhã desta sexta-feira, 21, um balanço da destruição no Rio de Janeiro provocada ontem à noite durante protesto no Centro da cidade. Segundo ele, além do Terreirão do Samba, também o Sambódromo foi depredado. Foram danificados 98 sinais de trânsito, 31 placas de sinalização foram destruídas ou roubadas, 62 abrigos de ônibus foram apedrejados e 46 placas de identificação de ruas, quebradas. Paes afirmou que, apesar dos atos de vandalismo, a prefeitura dará todas as garantias para a realização de manifestações pacíficas, como organização do trânsito e segurança da guarda municipal.