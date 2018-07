Prefeitura do Rio demite guarda que agrediu skatista O guarda municipal suspeito de agredir o skatista Pedro Henrique Neném na noite de quarta-feira no Parque de Madureira, na zona norte do Rio, teve sua demissão determinada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nesta quinta-feira. O momento da agressão foi filmado e publicado na internet ainda na quarta-feira.