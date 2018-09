Prefeitura do Rio emite alerta contra deslizamentos A prefeitura do Rio de Janeiro emitiu nesta madrugada um alerta contra deslizamentos por conta da chuva que atingiu a cidade. O comunicado, publicado pela Alerta Rio, colocava ainda as encostas da zona sul da cidade como áreas de alto risco. A prefeitura aconselhou os moradores das áreas de risco a deixar seus lares e procurar abrigo em local seguro.