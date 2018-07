Prefeitura do Rio escolhe empresas de saúde para JMJ A Prefeitura do Rio escolheu nesta segunda-feira as empresas que ficarão incumbidas de oferecer serviços de saúde aos fiéis durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Pelo preço total de R$ 7,4 milhões, as empresas terão de montar postos de atendimento e manter equipes médicas e ambulâncias em quatro áreas.