Prefeitura do Rio faz ação contra a dengue no Méier A Prefeitura do Rio realizou hoje mais uma ação contra a dengue na Praça Agripino Grieco, no Méier, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, os agentes comunitários de saúde vistoriaram imóveis da região e eliminaram 41 possíveis criadouros. A atividade, que teve como objetivo acabar com potenciais focos do Aedes aegypti, contou com a participação de 30 agentes de saúde que também inspecionaram mais de 600 locais.