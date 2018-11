Prefeitura do Rio implode terminal rodoviário e prédios O Terminal Rodoviário da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, localizado próximo à estação final da Linha 2 do metrô da cidade, e mais dois prédios, um centro comercial e um edifício-garagem, foram implodidos na manhã de hoje. Os três apresentavam risco de desabamento, de acordo com informações da Agência Brasil.