Prefeitura do Rio promove mobilização contra a dengue A Prefeitura do Rio de Janeiro promoverá amanhã a 9ª Caminhada contra a Dengue pela cidade com o objetivo de incentivar a população e instituições a promover a atenção a possíveis focos do Aedes aegypti. A atividade faz parte do Movimento Carioca por uma Cidade mais Saudável. Profissionais de saúde participarão da ação orientando sobre a identificação de possíveis focos do mosquito transmissor da doença. Toda população está convidada a participar da atividade, que começa às 8 horas, com grupos saindo de todas as unidades municipais de saúde.