Prefeitura do Rio quer meta de 12% de redução de gases

A prefeitura do Rio de Janeiro vai propor para as demais cidades participantes da Cúpula dos Prefeitos (C40) - evento paralelo da Rio+20 - que seja estabelecida em 12% a meta de redução das emissões de gases até 2016.

A proposta será apresentada a prefeitos e representantes das outras 39 cidades que integram o C40, além dos 18 municípios com status de convidados que também vão participar da reunião de cúpula na terça-feira. De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, o estabelecimento da meta será a principal sugestão do Rio durante a cúpula.

Os valores de redução propostos têm como base de comparação as emissões registradas em 2005.

"A reunião vai estabelecer um documento com pactos. Metas para os próximos anos. Tenho certeza que o C40 vai conseguir fechar um pacto concreto", disse Muniz.

"Nossa meta era de 8% até o fim de 2012 e já conseguimos cumprir. Agora, vamos apresentar uma mais ambiciosa: 12% de redução na emissão dos gases de efeito estufa até 2016", explicou o vice-prefeito.

Muniz ainda explicou que a prefeitura vai tentar atingir suas metas concentrando investimentos em mobilidade urbana e transportes. Ele citou como exemplo a implantação das linhas de ônibus articuladas e também os corredores exclusivos, chamadas de BRTs (Bus Rapid Transit).

"É possível que já consigamos implantar as novas linhas de BRTs com veículos usando combustível híbridos. Mas só de segregar a linha, tirar outras 30% a 40% de linhas convencionais existentes, reduzindo tempo e aumentando conforto, já é uma melhora sensível" disse.

Ele ainda citou parcerias com o governo estadual para melhorias no sistema metroviário, construção de ciclovias e política para restrição do uso de até automóveis.